"Шкода, що ми не можемо вдарити по Кремлю", — Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський закликав союзників дозволити Україні завдавати далекобійних ударів по цілям у Росії. Він пояснив, що наявна зброя не дозволяє атакувати Кремль, і підкреслив, що Україна б'є лише по військових об'єктах.
Президент Володимир Зеленський закликав союзників дозволити Україні далекобійні удари по цілям у росії. Він також поміркував про теоретичний удар по Кремлю. Заява глави держави прозвучала під час його виступу в Італії, передає УНН.
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Зеленський зазначив, що західні партнери, серед яких і Італія, бояться, що Україна застосує західну зброю для атаки по московському Кремлю.
"Мені шкода, що ми не можемо цього зробити", – сказав він.
Президент пояснив, що далекобійні ракети, які зараз мають західні країни, мають відносно невеликий радіус ураження – приблизно 200 кілометрів, а Кремль розташований за 600 кілометрів від кордону.
Зеленський також наголосив, що Україна використовує свою та західну зброю виключно для атак на військові об'єкти. При цьому по цивільній інфраструктурі удари не завдаються.
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