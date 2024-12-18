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Землетрясение в Вануату: 14 погибших, сотни раненых и масштабные разрушения

Землетрясение в Вануату: 14 погибших, сотни раненых и масштабные разрушения

Киев  •  УНН

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Землетрясение магнитудой 7,3 в Вануату привело к гибели 14 человек и ранению 200 человек. Повреждены здания посольств, отключена электроэнергия, объявлено чрезвычайное положение на 7 дней.

Количество погибших в результате землетрясения, произошедшего в Вануату во вторник, достигло 14 человек, тогда как поисковые группы продираются через груды обломков в попытке найти выживших, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Двести других людей находятся на лечении в связи с ранениями, а тем временем сообщается о мощных афтершоках от землетрясения магнитудой 7,3 в течение ночи.

Землетрясение повредило дома, включая посольства США, Франции, Великобритании и Новой Зеландии. Оно также привело к отключению электроэнергии и мобильной связи.

Полиция Вануату сообщает, что было объявлено чрезвычайное положение сроком на семь дней, чтобы ограничить передвижение населения, пока ведутся поисково-спасательные работы.

Правительство сообщило, что четыре человека умерли в больнице в столице Порт-Вила. Шестеро погибли в результате оползня, а четверо - в результате обрушения здания, где, как ожидается, количество жертв еще возрастет.

Двое погибших были гражданами Китая, сообщил государственным СМИ посол Китая в Вануату Ли Минган.

По оценкам Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, от сильнейших последствий землетрясения могут пострадать 116 тысяч человек.

Соседняя Австралия отправит команды для оказания помощи в поисково-спасательных работах, сообщил в среду ABC News заместитель премьер-министра Ричард Марлес. США и Франция также пообещали оказать помощь.

На фотографиях, опубликованных полицией Вануату в Facebook, видно, как спасатели вручную просеивают обломки и ползают под полами обвалившихся зданий.

По данным правительственного управления по борьбе со стихийными бедствиями, не менее 10 зданий в Порт-Виле получили "серьезные структурные повреждения".

Из-под обломков одного трехэтажного здания спасатели услышали голоса по меньшей мере трех человек, сообщил агентству новостей AFP житель Вануату Майкл Томпсон.

Томпсон сказал, что спасатели использовали "все, что попадалось под руку", включая отбойные молотки, шлифовальные машины и пилы по бетону, чтобы спасти людей.

На снимках государственного вещателя VBTC видно, что многие предприятия в Порт-Виле в среду были закрыты, на тротуарах валялся мусор, а некоторые дороги потрескались.

Некоторые люди искали предметы первой необходимости.

Дополнение

Землетрясение произошло во вторник в 12:47 по местному времени (1:47 по Гринвичу) и вызвало кратковременное предупреждение о цунами.

Вануату, низменный архипелаг из примерно 80 островов в южной части Тихого океана, расположенный к западу от Фиджи и в тысячах километров к востоку от северной Австралии.

Страна находится в сейсмически активной зоне и подвержена частым крупным землетрясениям и другим стихийным бедствиям.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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