Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Турции
Киев • УНН
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Подземные толчки залегали на глубине 9 км, о пострадавших или разрушениях не сообщается.
В среду на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным ЕМСЦ, подземные толчки залегали на глубине 9 км под землей.
О пострадавших или разрушениях не сообщается.
Напомним
11 октября в 10:16 в Черном море было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2 на глубине 10 км. По классификации оно относилось к сильно умеренным.