Землетрус магнітудою 6,1 стався на сході Туреччини
Київ • УНН
На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 6,1 бала. Підземні поштовхи залягали на глибині 9 км, про постраждалих чи руйнування не повідомляється.
У середу на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 6,1, повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН із посиланням на Reuters.
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За даними ЄМСЦ, підземні поштовхи залягали на глибині 9 км під землею.
Про постраждалих чи руйнування не повідомляється.
Нагадаємо
11 жовтня о 10:16 в Чорному морі було зареєстровано землетрус магнітудою 5,2 на глибині 10 км. За класифікацією він належив до сильно помірних.