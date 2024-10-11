У Чорному морі зафіксували землетрус магнітудою 5,2
Київ • УНН
11 жовтня о 10:16 в Чорному морі зареєстровано землетрус магнітудою 5,2 на глибині 10 км. За класифікацією він належить до сильно помірних. Дані передані до органів влади та міжнародних сейсмологічних центрів.
Землетрус з Чорного моря, магнітудою 5,2, зареєстровано 11 жовтня, повідомили у Головному центрі спеціального контролю ДКА, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, землетрус зафіксували о 10:16 11 жовтня.
"Джерело землетрусу знаходиться в Чорному морі, на глибині 10 км. За класифікацією землетрусів відноситься до сильно помірних", - ідеться у повідомленні.
Результати обробки даних, як вказано, надані до центральних органів державної влади та до міжнародних сейсмологічних центрів.
На Дніпропетровщині зафіксували землетрус: що відомо08.10.24, 22:00 • 32007 переглядiв