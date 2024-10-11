В Черном море зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Киев • УНН
11 октября в 10:16 в Черном море зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2 на глубине 10 км. По классификации оно относится к сильно умеренным. Данные переданы в органы власти и международные сейсмологические центры.
Землетрясение с Черного моря, магнитудой 5,2, зарегистрировано 11 октября, сообщили в Главном центре специального контроля ГКА, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, землетрясение зафиксировали в 10:16 11 октября.
«Источник землетрясения находится в Черном море, на глубине 10 км. По классификации землетрясений относится к сильно умеренным», - говорится в сообщении.
Результаты обработки данных, как указано, предоставлены в центральные органы государственной власти и в международные сейсмологические центры.
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