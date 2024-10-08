На Днепропетровщине зафиксировали землетрясение: что известно
Киев • УНН
В Криворожском районе Днепропетровской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 балла. Эпицентр находился на глубине 8 км, люди могли почувствовать незначительное дрожание земли.
В Криворожском районе Днепропетровской области произошло землетрясение, передает УНН со ссылкой на Главный центр спецконтроля.
По данным, эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине 8 километров.
Магнитуда - 3,3 балла. Люди вероятно могли почувствовать незначительное дрожание земли.