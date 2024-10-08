На Дніпропетровщині зафіксували землетрус: що відомо
Київ • УНН
У Криворізькому районі Дніпропетровської області зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 бали. Епіцентр знаходився на глибині 8 км, люди могли відчути незначне тремтіння землі.
У Криворізькому районі. що на Дніпропетровщині, стався землетрус, передає УНН із посиланням на Головний центр спецконтролю.
За даними, епіцентр землетрусу було зафіксовано на глибині 8 кілометрів.
Магнітуда - 3,3 бали. Люди ймовірно могли відчути незначне тремтіння землі.