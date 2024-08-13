Землетрясение магнитудой 4,4 балла произошло на юге Калифорнии
Киев • УНН
В Лос-Анджелесе зафиксированы подземные толчки силой 4,4 балла на глубине 12 км. Жители почувствовали колебания, но сообщений о разрушениях или травмах не поступало.
На юге Калифорнии в понедельник зафиксировали подземные толчки силой около 4,4 балла. Геологическая служба США заявила, что землетрясение произошло на глубине 12 километров под землей, а почувствовать его могли жители Хайленд-парка - восточного густонаселенного района Лос-Анджелеса. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
Детали
Отмечается, что тамошний пожарный департамент перевели в состояние готовности к ликвидации последствий землетрясения. Однако сообщений о разрушениях или травмах не поступало.
В то же время в Лос-Анджелесе многие написали в соцсетях, что почувствовали колебания, а кое-где от толчков даже звенели стекла и стеклянная посуда. В прямом эфире местных каналов ведущие и спортивные комментаторы реагировали на землетрясение, у операторов качались камеры.
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