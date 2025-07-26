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Зеленскому доложили о дальнобойных действиях на российской территории и фронте: в фокусе - Покровское направление, Сумщина и дроны

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Президент Зеленский получил доклады от Главкома Сырского, руководителей СВР и ГУР. Обсуждались ситуация на фронте, в частности на Покровском направлении, и действия на Сумщине. Также речь шла о санкциях против РФ и производстве дронов.

Зеленскому доложили о дальнобойных действиях на российской территории и фронте: в фокусе - Покровское направление, Сумщина и дроны

Президент Владимир Зеленский получил доклады от Главнокомандующего ВСУ, руководителей СВР и ГУР на совещании с участием секретаря СНБО, где обсуждались ситуация на фронте, в частности на Покровском направлении и в Сумской области, санкции против рф, оружие, производство дронов, сообщил Глава государства в субботу, пишет УНН.

Доклад Главкома Александра Сырского. Фронт, наши активные и дальнобойные действия на российской территории. Особое внимание – Покровскому направлению. Только за минувшие сутки там было 51 жесткое столкновение

- написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "украинские подразделения защищают позиции, и очень ценно каждое уничтожение оккупантов".

Продолжаются наши активные действия в Сумской области, и я благодарен каждому подразделению, которое постепенно вытесняет российские силы. Поблагодарил Главкома за то, что удалось сорвать российский план по Сумской области. Хотя этот наш регион остается одним из приоритетных направлений для врага, наши силы неизменно блокируют российские попытки продвинуться вглубь Сумской области с приграничья

- отметил Зеленский.

По словам Президента, "есть за неделю также результаты в пополнении обменного фонда для Украины".

"Продолжаем действовать и на российской территории", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, подробно обсудили потребности наших подразделений - "конкретное оружие, поставки которого нужно увеличить". "На следующей неделе буду говорить об этом с партнерами", - сообщил он.

"Отдельные задачи дал секретарю СНБО по привлечению внешнего финансирования на производство дронов. Нынешнее производство дронов существенно превысит показатели, которые ожидались еще в начале года", - отметил Президент.

"Был доклад руководителя Службы внешней разведки: анализ применения санкций против россии, ключевые результаты, ключевые приоритеты. Санкции очень ощутимо затормозили российский экономический потенциал, и мы выбрали направления, которые могут дополнительно болезненно повлиять на агрессора", - указал Зеленский.

"Сегодня же был доклад руководителя ГУР - без деталей, но агрессор все почувствует именно так, как нужно. Слава Украине!" - подчеркнул Президент.

Зеленский о ночной российской атаке: точно не может быть никакой тишины в ответ на такие удары26.07.25, 09:49 • 2338 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Служба внешней разведки Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Главное управление разведки Украины
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина
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