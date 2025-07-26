Зеленському доповіли про далекобійні дії на російській території і фронт: у фокусі - Покровський напрямок, Сумщина і дрони

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 18:39 • 18830 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 49252 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 145120 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 62903 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
25 липня, 14:19 • 61903 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 100184 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
25 липня, 11:31 • 41156 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
25 липня, 10:08 • 54319 перегляди
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
Ексклюзив
25 липня, 09:34 • 51004 перегляди
Українців чекає здешевлення продуктів у серпні: економіст розкрив причини
25 липня, 09:03 • 91847 перегляди
Рада збереться 31 липня для розгляду законопроєкту про НАБУ та САП - Стефанчук
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2м/с
50%
749мм
Популярнi новини
Харків зазнав масованої комбінованої атаки рф: ворог застосував одразу кілька типів озброєння26 липня, 01:17 • 9284 перегляди
Війська рф атакували Зміїв на Харківщині ракетою і 10 БпЛА: постраждали троє людей26 липня, 02:00 • 10356 перегляди
У Дніпрі через масований обстріл рф загинула людина 26 липня, 03:45 • 11474 перегляди
Ще плюс 1080 окупантів, 7 танків і 35 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога04:20 • 13908 перегляди
США та Китай влаштували протистояння один одному щодо України в ООН - Reuters07:20 • 6344 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 145118 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 100184 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 152533 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 126889 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 146465 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор06:28 • 4658 перегляди
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 255340 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 368817 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 447629 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 447705 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Airbus A320 серії
Dragon 2

Зеленському доповіли про далекобійні дії на російській території і фронт: у фокусі - Покровський напрямок, Сумщина і дрони

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Президент Зеленський отримав доповіді від Головкома Сирського, керівників СЗР та ГУР. Обговорювалися ситуація на фронті, зокрема на Покровському напрямку, та дії на Сумщині. Також йшлося про санкції проти РФ та виробництво дронів.

Зеленському доповіли про далекобійні дії на російській території і фронт: у фокусі - Покровський напрямок, Сумщина і дрони

Президент Володимир Зеленський отримав доповіді від Головнокомандувача ЗСУ керівників СЗР та ГУР на нараді за участю секретаря РНБО, де обговорювалися ситуація на фронті, зокрема на Покровському напрямку та на Сумщині, санкції проти рф, зброя, виробництво дронів, повідомив Глава держави у суботу, пише УНН.

Доповідь Головкома Олександра Сирського. Фронт, наші активні й далекобійні дії на російській території. Особлива увага – Покровському напрямку. Лише за минулу добу там було 51 жорстке зіткнення

- написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, "українські підрозділи захищають позиції, і дуже цінне кожне знищення окупантів".

Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили. Подякував Головкому за те, що вдалося зірвати російський план щодо Сумщини. Хоча цей наш регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, наші сили незмінно блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області з прикордоння

- зазначив Зеленський.

За словами Президента, "є за тиждень також результати в поповненні обмінного фонду для України".

"Продовжуємо діяти і на російській території", - наголосив Зеленський.

З його слів, детально обговорили потреби наших підрозділів – "конкретну зброю, постачання якої треба збільшити". "На наступному тижні говоритиму про це з партнерами", - повідомив він.

"Окремі завдання дав секретарю РНБО щодо залучення зовнішнього фінансування на виробництво дронів. Цьогорічне виробництво дронів суттєво перевищить показники, які очікувалися ще на початку року", - зазначив Президент.

"Була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки: аналіз застосування санкцій проти росії, ключові результати, ключові пріоритети. Санкції дуже відчутно загальмували російський економічний потенціал, і ми обрали напрями, які можуть додатково болісно вплинути на агресора", - вказав Зеленський.

"Сьогодні ж була доповідь керівника ГУР - без деталей, але агресор усе відчує саме так, як потрібно. Слава Україні!" - наголосив Президент.

Зеленський про нічну російську атаку: точно не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари26.07.25, 09:49 • 2340 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Служба зовнішньої розвідки України
Рада національної безпеки і оборони України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9