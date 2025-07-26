Зеленському доповіли про далекобійні дії на російській території і фронт: у фокусі - Покровський напрямок, Сумщина і дрони

Президент Володимир Зеленський отримав доповіді від Головнокомандувача ЗСУ керівників СЗР та ГУР на нараді за участю секретаря РНБО, де обговорювалися ситуація на фронті, зокрема на Покровському напрямку та на Сумщині, санкції проти рф, зброя, виробництво дронів, повідомив Глава держави у суботу, пише УНН.

Доповідь Головкома Олександра Сирського. Фронт, наші активні й далекобійні дії на російській території. Особлива увага – Покровському напрямку. Лише за минулу добу там було 51 жорстке зіткнення - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, "українські підрозділи захищають позиції, і дуже цінне кожне знищення окупантів".

Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили. Подякував Головкому за те, що вдалося зірвати російський план щодо Сумщини. Хоча цей наш регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, наші сили незмінно блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області з прикордоння - зазначив Зеленський.

За словами Президента, "є за тиждень також результати в поповненні обмінного фонду для України".

"Продовжуємо діяти і на російській території", - наголосив Зеленський.

З його слів, детально обговорили потреби наших підрозділів – "конкретну зброю, постачання якої треба збільшити". "На наступному тижні говоритиму про це з партнерами", - повідомив він.

"Окремі завдання дав секретарю РНБО щодо залучення зовнішнього фінансування на виробництво дронів. Цьогорічне виробництво дронів суттєво перевищить показники, які очікувалися ще на початку року", - зазначив Президент.

"Була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки: аналіз застосування санкцій проти росії, ключові результати, ключові пріоритети. Санкції дуже відчутно загальмували російський економічний потенціал, і ми обрали напрями, які можуть додатково болісно вплинути на агресора", - вказав Зеленський.

"Сьогодні ж була доповідь керівника ГУР - без деталей, але агресор усе відчує саме так, як потрібно. Слава Україні!" - наголосив Президент.

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