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Зеленского просят не допустить назначения Гусева на пост главы Херсонской ОГА

Киев • УНН

 • 12819 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. К Президенту Украины Владимиру Зеленскому через петицию обратились с просьбой не допустить назначения на должность председателя Херсонской ОГА Юрия Гусева, которого связывают с коррупционными скандалами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст петиции, размещенной на официальном сайте главы государства.

Зеленского просят не допустить назначения Гусева на пост главы Херсонской ОГА

"Просим Президента Украины Владимира Александровича Зеленского, не допустить реинкарнации коррупционеров в Херсонской области. В частности, не допустить назначения Гусева Юрия Вениаминовича на должность Председателя Херсонской областной государственной администрации!", - так называется петиция, зарегистрированная 24 июня 2019 года.

Автор петиции просит Президента Украины Владимира Зеленского принять личное участие в тщательном изучении вопроса назначения Председателя Херсонской областной государственной администрации и недопущения назначения на указанную должность Гусева Юрия Вениаминовича.

"Эта петиция вызвана беспокойством жителей региона информацией о том, что на стратегическую для области должность претендует лицо, в отношении которого существуют огромное количество коррупционных рисков и очень большой общественный резонанс. Согласно сообщениям СМИ и публикаций народных депутатов Украины это лицо является фигурантом многих коррупционных скандалов, в том числе в сфере осуществления госзакупок для армии. Назначение такого лица будет противоречить всем том, благодаря чему Вы на последних выборах стали Президентом Украины, обещая новые о иччя народа Украины и реальную борьбу с коррупцией", - говорится в тексте.

При рассмотрении петиции автор просит учесть особое размещения и стратегическое значение Херсонской области для Украины, также значительное социальное напряжение в регионе, "а также уровень нашей поддержки Вас на выборах Президента Украины".

Как сообщал УНН, Гусева связывают и с Валерием Хорошковским от партии которого "Команда озимого поколения" Гусев баллотировался в Раду в 2002 году, и с Владиславом Каськивым, под руководством которого в 2011-2014 годах он работал в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект).

Как сообщал УНН, в Херсонской области должность губернатора может занять бывший заместитель министра обороны Юрий Гусев.

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