Зеленского просят не допустить назначения Гусева на пост главы Херсонской ОГА

"Просим Президента Украины Владимира Александровича Зеленского, не допустить реинкарнации коррупционеров в Херсонской области. В частности, не допустить назначения Гусева Юрия Вениаминовича на должность Председателя Херсонской областной государственной администрации!", - так называется петиция, зарегистрированная 24 июня 2019 года.

Автор петиции просит Президента Украины Владимира Зеленского принять личное участие в тщательном изучении вопроса назначения Председателя Херсонской областной государственной администрации и недопущения назначения на указанную должность Гусева Юрия Вениаминовича.



"Эта петиция вызвана беспокойством жителей региона информацией о том, что на стратегическую для области должность претендует лицо, в отношении которого существуют огромное количество коррупционных рисков и очень большой общественный резонанс. Согласно сообщениям СМИ и публикаций народных депутатов Украины это лицо является фигурантом многих коррупционных скандалов, в том числе в сфере осуществления госзакупок для армии. Назначение такого лица будет противоречить всем том, благодаря чему Вы на последних выборах стали Президентом Украины, обещая новые о иччя народа Украины и реальную борьбу с коррупцией", - говорится в тексте.



При рассмотрении петиции автор просит учесть особое размещения и стратегическое значение Херсонской области для Украины, также значительное социальное напряжение в регионе, "а также уровень нашей поддержки Вас на выборах Президента Украины".



Как сообщал УНН, Гусева связывают и с Валерием Хорошковским от партии которого "Команда озимого поколения" Гусев баллотировался в Раду в 2002 году, и с Владиславом Каськивым, под руководством которого в 2011-2014 годах он работал в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект).

Как сообщал УНН, в Херсонской области должность губернатора может занять бывший заместитель министра обороны Юрий Гусев.