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Зеленського просять не допустити призначення Гусєва на посаду голови Херсонської ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. До Президента України Володимира Зеленського через петицію звернулися з проханням не допустити призначення на посаду голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва, якого пов’язують з корупційними скандалами. Про це УНН повідомляє з посиланням на текст петиції, розміщеної на офіційному сайті глави держави.

Зеленського просять не допустити призначення Гусєва на посаду голови Херсонської ОДА

"Просимо Президента України Володимира Олександровича Зеленського, не допустити реінкарнації корупціонерів у Херсонській області. А саме, не допустити призначення Гусєва Юрія Веніаміновича на посаду Голови Херсонської обласної державної адміністрації!", - таку назву має петиція, зареєстрована 24 червня 2019.

Автор петиції просить Президента України Володимира Зеленського прийняти особисту участь у ретельному вивченні питання призначення Голови Херсонської обласної державної адміністрації та недопущення призначення на вказану посаду Гусєва Юрія Веніаміновича.

"Ця петиція викликана занепокоєнням мешканців регіону інформацією щодо того, що на стратегічну для області посаду претендує особа, стосовно якої існують величезна кількість корупційних ризиків та дуже великий суспільний резонанс. Згідно повідомлень ЗМІ та публікацій народних депутатів України ця особа є фігурантом багатьох корупційних скандалів, в тому числі у сфері здійснення держзакупівель для армії. Призначення такої особи буде протирічити всьому тому, завдяки чому Ви на останніх виборах стали Президентом України, обіцяючи нові обличчя народу України та реальну боротьбу з корупцією", - йдеться у тексті.

Під час розгляду петиції автор просить врахувати особливе розміщення та стратегічне значення Херсонської області для України, також значне соціальне напруження у регіоні, "а також рівень нашої підтримки Вас на виборах Президента України".

Як повідомляв УНН, Гусєва пов’язують і з Валерієм Хорошковським, від партії якого “Команда Озимого покоління” Гусєв балотувався в Раду в 2002 році, і з Владиславом Каськівим, під керівництвом якого в 2011-2014 роках він працював у Державному агентстві з інвестицій та управління національними проектами (Держінвестпроект).

Як повідомляв УНН, у Херсонській області посаду губернатора може обійняти колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв.

Українські Національні Новини

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