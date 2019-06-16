Екс-заступник міністра оборони може очолити Херсонську область
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв, який вирішив не брати участі у парламентських виборах за списком партії "Слуга народу", найімовірніше очолить Херсонську область. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив український підприємець і волонтер, четвертий номер у виборчому списку "Слуги народу" Давид Арахамія, передає УНН.
“Він і піде на керівника області... Херсонської, наскільки я чув. Зараз йде оформлення”, — сказав Арахамія.
“На Юрія була дуже потужна, я сказав би, найпотужніша атака інформаційна. Ми знаємо, від кого вона йде. І він вирішив сам (не йти у Верховну Раду — ред.). Це його особисте рішення... Команда президента — це ж не тільки Рада. Це багато інших посад, які повинні займати. Це люди, які в команді. А потім хтось може піти міністром, наприклад, хтось може піти „губернатором“, хтось може піти представником”, — розповів Арахамія.
Нагадаємо, раніше Юрій Гусєв повідомив, що передумав йти на вибори до Верховної Ради.
Зокрема, перед цим партія “Слуга народу” виключила зі свого списку кандидатів у народні депутати Ірину Панченко, крім того, Дмитро Співак і Вадим Гутцайт вирішили не балотуватись.
Як повідомляв УНН, партія “Слуга народу” оголосила список кандидатів на виборах до ВР.