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Екс-заступник міністра оборони може очолити Херсонську область

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв, який вирішив не брати участі у парламентських виборах за списком партії "Слуга народу", найімовірніше очолить Херсонську область. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив український підприємець і волонтер, четвертий номер у виборчому списку "Слуги народу" Давид Арахамія, передає УНН.

Екс-заступник міністра оборони може очолити Херсонську область

“Він і піде на керівника області... Херсонської, наскільки я чув. Зараз йде оформлення”, — сказав Арахамія.

“На Юрія була дуже потужна, я сказав би, найпотужніша атака інформаційна. Ми знаємо, від кого вона йде. І він вирішив сам (не йти у Верховну Раду — ред.). Це його особисте рішення... Команда президента — це ж не тільки Рада. Це багато інших посад, які повинні займати. Це люди, які в команді. А потім хтось може піти міністром, наприклад, хтось може піти „губернатором“, хтось може піти представником”, — розповів Арахамія.

Нагадаємо, раніше Юрій Гусєв повідомив, що передумав йти на вибори до Верховної Ради.

Зокрема, перед цим партія “Слуга народу” виключила зі свого списку кандидатів у народні депутати Ірину Панченко, крім того, Дмитро Співак і Вадим Гутцайт вирішили не балотуватись.

Як повідомляв УНН, партія “Слуга народу” оголосила список кандидатів на виборах до ВР.

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