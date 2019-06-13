Ще один кандидат вибув зі списку "Слуги народу" на вибори до ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Ще один кандидат зі списку партії "Слуги народу" - Юрій Гусєв - передумав йти на вибори до Верховної Ради. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення партії у Facebook.
"Гусєв Юрій Веніамінович, №41 змінив свої плани щодо участі у виборах до Верховної Ради. Таким чином в остаточному списку кандидатів від партії "Слуга народу" його не буде", - повідомили у партії.
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Нагадаємо, раніше партія "Слуга народу" виключила зі свого списку кандидатів у народні депутати Ірину Панченко, крім того, Дмитро Співак і Вадим Гутцайт вирішили не балотуватись.
Як повідомляв УНН, партія "Слуга народу" оголосила список кандидатів на виборах до ВР.