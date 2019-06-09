Партія “Слуга народу” оголосила список кандидатів на виборах до ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. На з’їзді партії “Слуга народу” оголошено список кандидатів у народні депутати від політичної сили у загальномандатному окрузі, передає УНН.
Перша десятка виглядає наступним чином: Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедіктова, Давид Араханія, Галина Янченко, Михайло Федоров, Олександр Корнієнко, Анастасія Красносільська, Олександр Ткаченко, Жан Беленюк.
Олександр Корнієнко, який є керівником виборчого штабу, зачитав всю першу сотню списку партії.
Найближчим часом будуть затверджені кандидати, які представлятимуть партію на одномандатних виборчих округа.
Нагадаємо, позачергові вибори до парламенту призначені на 21 липня.
11 червня Конституційний суд України почне розгляд подання народних депутатів щодо неконституційності указу Президента України про розпуск Верховної Ради.