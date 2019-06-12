Три кандидати у нардепи уже покинули першу сотню партії "Слуга народу"

КИЇВ. 12 червня. УНН. Партія "Слуга народу" виключила зі свого списку кандидатів у народні депутати Ірину Панченко, крім того Дмитро Співака і Вадим Гутцайт вирішили не балотуватись. Про це йдеться у повідомленні політсили "Слуга народу" на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.