Три кандидати у нардепи уже покинули першу сотню партії "Слуга народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Партія "Слуга народу" виключила зі свого списку кандидатів у народні депутати Ірину Панченко, крім того Дмитро Співака і Вадим Гутцайт вирішили не балотуватись. Про це йдеться у повідомленні політсили "Слуга народу" на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.
"Постпраймеріз ще не почались, а зміни у списку вже відбулися. Після додаткової перевірки Панченко Ірина Сергіївна, №73 вибула зі 100 претендентів до виборчого списку", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, за даними політсили, Співак Дмитро Павлович №33 та Гутцайт Вадим Маркович № 81 вирішили не балотуватись на цих виборах та не будуть включені до остаточного списку партії.
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У повідомленні також зазначено, що результати постпраймеріз українці дізнаються після наступного етапу з’їзду партії у липні.
Як повідомляв УНН, партія “Слуга народу” оголосила список кандидатів на виборах до ВР.