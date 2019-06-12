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Три кандидата в нардепы уже покинули первую сотню партии "Слуга народа"

Киев • УНН

 • 20254 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Партия "Слуга народа" исключила из своего списка кандидатов в народные депутаты Ирину Панченко, кроме того Дмитрий Спивак и Вадим Гутцайт решили не баллотироваться. Об этом говорится в сообщении политсилы "Слуга народа" на официальной странице в Facebook, передает УНН.

Три кандидата в нардепы уже покинули первую сотню партии "Слуга народа"

"Постпраймериз еще не начались, а изменения в списке уже состоялись. После дополнительной проверки Панченко Ирина Сергеевна, №73 выбыла из 100 претендентов в избирательный список", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным политсилы, Спивак Дмитрий Павлович №33 и Вадим Маркович Гутцайт № 81 решили не баллотироваться на этих выборах и не будут включены в окончательный список партии.

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В сообщении также отмечается, что результаты постпраймериз украинцы узнают после следующего этапа съезда партии в июле.

Как сообщал УНН, партия "Слуга народа" огласила список кандидатов на выборах в ВР.

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