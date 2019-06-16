Экс-заместитель министра обороны может возглавить Херсонскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Бывший заместитель министра обороны Юрий Гусев, который решил не участвовать в парламентских выборах по списку партии "Слуга народа", скорее всего возглавит Херсонскую область. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил украинский предприниматель и волонтер, четвертый номер в избирательном списке "Слуги народа" Давид Арахамия, передает УНН.
“Он и пойдет на руководителя области ... Херсонской, насколько я слышал. Сейчас идет оформление”, — сказал Арахамия.
“На Юрия была очень мощная, я сказал бы, мощная атака информационная. Мы знаем, от кого она идет. И он решил сам (не идти в Верховную Раду — ред.). Это его личное решение ... Команда президента — это не только Рада. Это много других должностей, которые должны занимать. Это люди, которые в команде. А потом кто-то может пойти министром, например, кто-то может уйти „губернатором“, кто-то может пойти представителем”, — рассказал Арахамия.
Напомним, ранее Юрий Гусев сообщил, что передумал идти на выборы в Верховную Раду.
В частности, перед этим партия “Слуга народа” исключила из своего списка кандидатов в народные депутаты Ирину Панченко, кроме того, Дмитрий Спивак и Вадим Гутцайт решили не баллотироваться.
Как сообщал УНН, партия “Слуга народа” объявила список кандидатов на выборах в ВР.