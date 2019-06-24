Зеленский уволил главу управления СБУ в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об освобождении О.Шмитько с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АП.
"Освободить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в Указе №424/2019.
Как сообщал УНН, Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета.
Ранее Зеленский создал комиссию по вопросам правовой реформы.
Напомним, ранее Зеленский создал Офис Президента вместо существующей Администрации Президента.