Зеленский уволил главу управления СБУ в Крыму

"Освободить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в Указе №424/2019.



Как сообщал УНН, Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета.



Ранее Зеленский создал комиссию по вопросам правовой реформы.

Напомним, ранее Зеленский создал Офис Президента вместо существующей Администрации Президента.