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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский уволил главу управления СБУ в Крыму

Киев • УНН

 • 15720 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об освобождении О.Шмитько с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АП.

Зеленский уволил главу управления СБУ в Крыму

"Освободить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в Указе №424/2019.

Как сообщал УНН, Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета.

Ранее Зеленский создал комиссию по вопросам правовой реформы.

Напомним, ранее Зеленский создал Офис Президента вместо существующей Администрации Президента.

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