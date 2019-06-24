Зеленський звільнив голову управління СБУ у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про звільнення О.Шмітька з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим. Про це УНН повідомили у прес-службі АП.
"Звільнити Шмітька Олександра Григоровича з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим", - сказано в Указі №424/2019.
Як повідомляв УНН, Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради.
Раніше Зеленський утворив комісію з питань правової реформи.
Нагадаємо, раніше Зеленський утворив Офіс Президента замість існуючої Адміністрації Президента.