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Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради, призначивши себе очільником цього органу. Про це УНН повідомляє з посиланням на текст президентського указу №423/2019 від 21 червня.

Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради

Президент вніс зміни до Положення про Національну інвестиційну раду: “До складу Ради входять: Прем’єр-міністр України, голова Національного банку України (за згодою), перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економічного розвитку і торгівлі України, міністр фінансів України, міністр юстиції України, а також за згодою представники українських та іноземних організацій та компаній, бізнесових кіл, експерти з питань залучення інвестицій, розвитку підприємництва, фахівці у галузі економіки, фінансів”.

При цьому він затвердив персональний склад Національної інвестиційної ради. Загалом у переліку нараховується 29 учасників ради:

  • Зеленський Володимир Олександрович — Президент України, голова Ради
  • Ровнаг Абдуллаєв — президент Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки “SOCAR” (Азербайджанська Республіка) (за згодою)
  • Ахмет Акча — голова правління компанії “Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.” (Турецька Республіка) (за згодою)
  • Арахамія Давид Георгійович — секретар Ради
  • Гончарук Олексій Валерійович — заступник глави Адміністрації Президента України
  • Гройсман Володимир Борисович — Прем’єр-міністр України
  • Алан Джоуп — генеральний директор компанії “Unilever NV” (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) (за згодою)
  • Єрмак Андрій Борисович — помічник Президента України
  • Фумія Кокубу — голова ради директорів “Marubeni Corporation” (Японія) (за згодою)
  • Джеймс Коулз — генеральний директор відділення Європа, Близький Схід та Африка банку “Citigroup Inc.” (Сполучені Штати Америки) (за згодою)
  • Олаф Кох — голова правління компанії “Metro AG” (Федеративна Республіка Німеччина) (за згодою)
  • Ізабель Кочер — генеральний директор компанії “Engie SA” (Французька Республіка) (за згодою)
  • Кубів Степан Іванович — перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економічного розвитку і торгівлі України
  • Маргарита Луї-Дрейфус — голова правління компанії “Louis Dreyfus Holding B.V.” (Королівство Нідерланди) (за згодою)
  • Девід Макленнан — голова правління та генеральний директор компанії “Cargill Inc.” (Сполучені Штати Америки) (за згодою)
  • Маркарова Оксана Сергіївна — міністр фінансів України
  • Лакшмі Нівас Міттал — голова правління та генеральний директор компанії “Arcelor Mittal Limited” (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) (за згодою)
  • Куніхару Накамура — президент та генеральний директор групи компаній “Sumitomo Согр.” (Японія) (за згодою)
  • Петренко Павло Дмитрович — міністр юстиції України
  • Пристайко Вадим Володимирович — заступник глави Адміністрації Президента України
  • Кріс Сінгх — президент та генеральний директор компанії “Holtec International, Inc.” (Сполучені Штати Америки) (за згодою)
  • Смолій Яків Васильович — голова Національного банку України (за згодою)
  • Султан Ахмед Бін Сулайем — голова правління та генеральний директор групи компаній “DP World” (Об’єднані Арабські Емірати) (за згодою)
  • Ян Тейлор — генеральний директор і президент групи компаній “Vitol Holding B.V.” (Королівство Нідерланди) (за згодою)
  • Устенко Олег Леонідович — радник Президента України
  • Стефані фон Фріденбург — головний операційний директор Міжнародної фінансової корпорації (за згодою)
  • Грегорі Хекман — генеральний директор компанії “Bunge Limited” (Сполучені Штати Америки) (за згодою)
  • Сума Чакрабарті — президент Європейського банку реконструкції та розвитку (за згодою)
  • Кім Янг-Санг — президент і генеральний директор компанії “Posco Daewoo Corporation” (Республіка Корея) (за згодою).

    • Також Президент визнав такими, що втратили чинність:

    • статтю 1 указу Президента України від 10 жовтня 2017 року № 317 “Питання Національної інвестиційної ради”;
    • Указ Президента України від 7 лютого 2018 року № 23 “Про зміни у складі Національної інвестиційної ради”;
    • статтю 1 указу Президента України від 11 лютого 2019 року № 34 “Про зміни у складі Національної інвестиційної ради”;
    • пункт 7 статті 1 указу Президента України від 18 травня 2019 року № 281 “Про внесення змін до деяких указів Президента України”.

    Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Раніше Зеленський утворив комісію з питань правової реформи.

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