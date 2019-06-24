Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради

Президент вніс зміни до Положення про Національну інвестиційну раду: “До складу Ради входять: Прем’єр-міністр України, голова Національного банку України (за згодою), перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економічного розвитку і торгівлі України, міністр фінансів України, міністр юстиції України, а також за згодою представники українських та іноземних організацій та компаній, бізнесових кіл, експерти з питань залучення інвестицій, розвитку підприємництва, фахівці у галузі економіки, фінансів”.
При цьому він затвердив персональний склад Національної інвестиційної ради. Загалом у переліку нараховується 29 учасників ради:
Зеленський Володимир Олександрович — Президент України, голова Ради
Ровнаг Абдуллаєв — президент Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки “SOCAR” (Азербайджанська Республіка) (за згодою)
Ахмет Акча — голова правління компанії “Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.” (Турецька Республіка) (за згодою)
Арахамія Давид Георгійович — секретар Ради
Гончарук Олексій Валерійович — заступник глави Адміністрації Президента України
Гройсман Володимир Борисович — Прем’єр-міністр України
Алан Джоуп — генеральний директор компанії “Unilever NV” (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) (за згодою)
Єрмак Андрій Борисович — помічник Президента України
Фумія Кокубу — голова ради директорів “Marubeni Corporation” (Японія) (за згодою)
Джеймс Коулз — генеральний директор відділення Європа, Близький Схід та Африка банку “Citigroup Inc.” (Сполучені Штати Америки) (за згодою)
Олаф Кох — голова правління компанії “Metro AG” (Федеративна Республіка Німеччина) (за згодою)
Ізабель Кочер — генеральний директор компанії “Engie SA” (Французька Республіка) (за згодою)
Кубів Степан Іванович — перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економічного розвитку і торгівлі України
Маргарита Луї-Дрейфус — голова правління компанії “Louis Dreyfus Holding B.V.” (Королівство Нідерланди) (за згодою)
Девід Макленнан — голова правління та генеральний директор компанії “Cargill Inc.” (Сполучені Штати Америки) (за згодою)
Маркарова Оксана Сергіївна — міністр фінансів України
Лакшмі Нівас Міттал — голова правління та генеральний директор компанії “Arcelor Mittal Limited” (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) (за згодою)
Куніхару Накамура — президент та генеральний директор групи компаній “Sumitomo Согр.” (Японія) (за згодою)
Петренко Павло Дмитрович — міністр юстиції України
Пристайко Вадим Володимирович — заступник глави Адміністрації Президента України
Кріс Сінгх — президент та генеральний директор компанії “Holtec International, Inc.” (Сполучені Штати Америки) (за згодою)
Смолій Яків Васильович — голова Національного банку України (за згодою)
Султан Ахмед Бін Сулайем — голова правління та генеральний директор групи компаній “DP World” (Об’єднані Арабські Емірати) (за згодою)
Ян Тейлор — генеральний директор і президент групи компаній “Vitol Holding B.V.” (Королівство Нідерланди) (за згодою)
Устенко Олег Леонідович — радник Президента України
Стефані фон Фріденбург — головний операційний директор Міжнародної фінансової корпорації (за згодою)
Грегорі Хекман — генеральний директор компанії “Bunge Limited” (Сполучені Штати Америки) (за згодою)
Сума Чакрабарті — президент Європейського банку реконструкції та розвитку (за згодою)
Кім Янг-Санг — президент і генеральний директор компанії “Posco Daewoo Corporation” (Республіка Корея) (за згодою).
Також Президент визнав такими, що втратили чинність:
-
- статтю 1 указу Президента України від 10 жовтня 2017 року № 317 “Питання Національної інвестиційної ради”;
-
- Указ Президента України від 7 лютого 2018 року № 23 “Про зміни у складі Національної інвестиційної ради”;
-
- статтю 1 указу Президента України від 11 лютого 2019 року № 34 “Про зміни у складі Національної інвестиційної ради”;
-
- пункт 7 статті 1 указу Президента України від 18 травня 2019 року № 281 “Про внесення змін до деяких указів Президента України”.
-
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Раніше Зеленський утворив комісію з питань правової реформи.