Зеленський утворив комісію з питань правової реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський утворив Комісію з питань правової реформи як консультативно-дорадчий орган при Президентові України і ліквідував Раду з питань судової реформи та Конституційну комісію. Про це йдеться в указі №421/2019, передає УНН.
Так, у документі Президент "з метою забезпечення здійснення в Україні правової реформи, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України" постановляє:
утворити Комісію з питань правової реформи як консультативно-дорадчий орган при Президентові України;
установити, що основним завданням Комісії з питань правової реформи є сприяння подальшому розвитку правової системи України на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини і громадянина, з урахуванням міжнародних зобов’язань України;
визначити пріоритетними напрямами роботи Комісії з питань правової реформи підготовку та подання Президентові пропозицій щодо внесення змін до Конституції України і законів України, спрямованих на забезпечення реалізації конституційних норм і принципів, а саме пріоритетності захисту фундаментальних прав і свобод людини і громадянина, подальший розвиток законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя, удосконалення законодавства про кримінальну відповідальність та кримінального процесуального законодавства України, реформування органів правопорядку, а також створення умов для реінтеграції в єдиний конституційний простір України тимчасово окупованих територій України та населення, що на них проживає;
главі Адміністрації Президента України внести проект Положення про Комісію з питань правової реформи та пропозиції щодо її персонального складу;
ліквідувати Раду з питань судової реформи та Конституційну Комісію.
Нагадаємо, раніше Зеленський утворив Офіс Президента замість існуючої Адміністрації Президента.