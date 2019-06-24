Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета

Президент внес изменения в Положение о Национальном инвестиционном совете: "В состав Совета входят: Премьер-министр Украины, председатель Национального банка Украины (по согласию), первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины, министр финансов Украины, министр юстиции Украины, а также по согласованию представители украинских и иностранных организаций и компаний, деловых кругов, эксперты по вопросам привлечения инвестиций, развития предпринимательства, специалисты в области экономики, финансов".

При этом он утвердил персональный состав Национального инвестиционного совета. Всего в перечне насчитывается 29 участников совета:

Зеленский - Президент Украины, председатель Совета

Ровнаг Абдуллаев - президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики "SOCAR" (Азербайджанская Республика) (по соглашению)

Ахмет Акча - председатель правления компании "Turkcell Iletisim Hizmetleri AS" (Турецкая Республика) (по соглашению)

Арахамия Давид Георгиевич - секретарь Совета

Гончарук Алексей Валерьевич - заместитель главы Администрации Президента Украины

Гройсман - Премьер-министр Украины

Алан Джоуп - генеральный директор компании "Unilever NV" (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (по соглашению)

Ермак Андрей Борисович - помощник Президента Украины

Фумио Кокубу - председатель совета директоров "Marubeni Corporation" (Япония) (по соглашению)

Джеймс Коулз - генеральный директор отделения Европа, Ближний Восток и Африка банка "Citigroup Inc." (США) (по соглашению)

Олаф Кох - председатель правления компании "Metro AG" (Федеративная Республика Германия) (по соглашению)

Изабель Кочер - генеральный директор компании "Engie SA" (Французская Республика) (по соглашению)

Кубив Степан Иванович - первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины

Маргарита Луи-Дрейфус - председатель правления компании "Louis Dreyfus Holding BV" (Королевство Нидерланды) (по соглашению)

Дэвид Макленнан - председатель правления и генеральный директор компании "Cargill Inc." (США) (по соглашению)

Маркарова Оксана Сергеевна - министр финансов Украины

Лакшми Нивас Миттал - председатель правления и генеральный директор компании "Arcelor Mittal Limited" (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (по соглашению)

Кунихару Накамура - президент и генеральный директор группы компаний "Sumitomo Согрей." (Япония) (по соглашению)

Петренко Павел Дмитриевич - министр юстиции Украины

Пристайко Вадим Владимирович - заместитель главы Администрации Президента Украины

Крис Сингх - президент и генеральный директор компании "Holtec International, Inc." (США) (по соглашению)

Смолий Яков Васильевич - председатель Национального банка Украины (по соглашению)

Султан Ахмед Бин Сулайем - председатель правления и генеральный директор группы компаний "DP World" (Объединенные Арабские Эмираты) (по соглашению)

Ян Тейлор - генеральный директор и президент группы компаний "Vitol Holding BV" (Королевство Нидерланды) (по соглашению)

Устенко Олег Леонидович - советник Президента Украины

Стефани фон Фриденбург - главный операционный директор Международной финансовой корпорации (по соглашению)

Грегори Хекман - генеральный директор компании "Bunge Limited" (США) (по соглашению)

Сума Чакрабарти - президент Европейского банка реконструкции и развития (по соглашению)

Ким Янг-Санг - президент и генеральный директор компании "Posco Daewoo Corporation" (Республика Корея) (по соглашению).

Также Президент признал утратившими силу:



статью 1 указа Президента Украины от 10 октября 2017 года № 317 "Вопросы Национального инвестиционного совета";



Указ Президента Украины от 7 февраля 2018 года № 23 "Об изменениях в составе Национального инвестиционного совета";



статью 1 указа Президента Украины от 11 февраля 2019 года № 34 "Об изменениях в составе Национального инвестиционного совета";



пункт 7 статьи 1 указа Президента Украины от 18 мая 2019 года № 281 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины".



Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Зеленский создал комиссию по вопросам правовой реформы.