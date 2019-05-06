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Зеленский встретился с раввинами Украины

Зеленский встретился с раввинами Украины

Киев  •  УНН

 • 27049 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Совета раввинов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество "Команда Зеленского" в Twitter.

"Я провел встречи с представителями различных религий и культур. И сегодня обращаюсь к вам с просьбой поддержать нашу идею развития диалога с жителями временно оккупированных территорий на востоке Украины и в Крыму. Мы считаем необходимым не терять связь с этими людьми, потому что все они - украинцы, наши сограждане", - отметил Зеленский.

Так, сегодня Зеленский принимал поздравления от главного раввина Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкого (Центральная Украина), главного раввина Харькова и Харьковской области Мойше Московича (Восточная Украина), главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа; главного раввина Житомира и Западной Украины Шломо Вильгельма; главного раввина Донбасса Пинхаса Вишецького; главного раввина Киева Мойше Реувена Асмана.

Отмечается, что участники встречи задекларировали свою поддержку всех мирных инициатив новоизбранного Президента.

Кроме того, на встрече шла речь о борьбе с антисемитизмом - участники отметили, что в Украине эта проблема не является острой, как в других странах мира. Ежегодно в Украину приезжает более 800 тыс. паломников, здесь похоронены 150 еврейских праведников.

"Сейчас в Украине проживает не менее полумиллиона евреев, для которых Украина - родная земля, которую мы любим. И мечтаем о том, чтобы жизнь в Украине была достойной и счастливой для всех людей. Нет никаких противоречий в том, чтобы быть евреем и быть настоящим патриотом Украины", - отметил Каминецкий.

В конце встречи гости подарили Владимиру Зеленскому эксклюзивное издание Торы.

Напомним, ранее Зеленский встретился с муфтиями и мусульманскими религиозными деятелями.

Как сообщал УНН, 30 апреля новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с Предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.

Кроме того Зеленский также встречался с патриархом Филаретом и главой УПЦ МП, митрополитом Онуфрием.

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Украинские Национальные Новости

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