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Зеленський зустрівся з рабинами України

Зеленський зустрівся з рабинами України

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Новообраний Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Ради рабинів України. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту "Команда Зеленського" у Twitter.

"Я провів зустрічі з представниками різних релігій і культур. І сьогодні звертаюся до вас з проханням підтримати нашу ідею розбудови діалогу з мешканцями тимчасово окупованих територій на сході України та Криму. Ми вважаємо за необхідне не втрачати зв’язок з цими людьми, бо всі вони – українці, наші співгромадяни", — зазначив Зеленський.

Так, сьогодні Зеленський приймав вітання від головного рабина Дніпра та Дніпропетровської області Шмуель Камінецького (Центральна Україна); головного рабина Харкова та Харківської області Мойше Московича (Східна Україна); головного рабина Одеси та Півдня України Авраама Вольфа; головного рабина Житомира та Західної України Шломо Вільгельма; головного рабина Донбасу Пінхаса Вишецького; головного рабина Києва Мойше Реувена Асмана.

Зазначається, що учасники зустрічі задекларували свою підтримку всіх мирних ініціатив новообраного Президента.

Крім того, на зустрічі йшла мова про боротьбу з антисемітизмом – учасники відзначили, що в Україні ця проблема не є такою гострою, як в інших країнах світу. Щороку в Україну приїжджає понад 800 тисяч паломників, тут поховані 150 єврейських праведників.

"Наразі в Україні проживає не менше півмільйона євреїв, для яких Україна — рідна земля, яку ми любимо. І мріємо про те, щоб життя в Україні було гідним і щасливим для всіх людей. Немає жодних суперечностей у тому, щоб бути євреєм і бути справжнім патріотом України", — зазначив Шмуель Камінецький.

Наприкінці зустрічі гості подарували Володимиру Зеленському ексклюзивне видання Тори.

Нагадаємо, раніше Зеленський зустрівся з муфтіями та мусульманськими релігійними діячами. 

Як повідомляв УНН, 30 квітня новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з Предстоятелем Православної Церкви України митрополитом Епіфанієм.

Крім того Зеленський також мав зустрічі із патріархом Філаретом та главою УПЦ МП, митрополитом Онуфрієм.

Українські Національні Новини

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