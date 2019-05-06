Зеленський зустрівся з рабинами України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Новообраний Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Ради рабинів України. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту "Команда Зеленського" у Twitter.
"Я провів зустрічі з представниками різних релігій і культур. І сьогодні звертаюся до вас з проханням підтримати нашу ідею розбудови діалогу з мешканцями тимчасово окупованих територій на сході України та Криму. Ми вважаємо за необхідне не втрачати зв’язок з цими людьми, бо всі вони – українці, наші співгромадяни", — зазначив Зеленський.
Так, сьогодні Зеленський приймав вітання від головного рабина Дніпра та Дніпропетровської області Шмуель Камінецького (Центральна Україна); головного рабина Харкова та Харківської області Мойше Московича (Східна Україна); головного рабина Одеси та Півдня України Авраама Вольфа; головного рабина Житомира та Західної України Шломо Вільгельма; головного рабина Донбасу Пінхаса Вишецького; головного рабина Києва Мойше Реувена Асмана.
Зазначається, що учасники зустрічі задекларували свою підтримку всіх мирних ініціатив новообраного Президента.
Крім того, на зустрічі йшла мова про боротьбу з антисемітизмом – учасники відзначили, що в Україні ця проблема не є такою гострою, як в інших країнах світу. Щороку в Україну приїжджає понад 800 тисяч паломників, тут поховані 150 єврейських праведників.
"Наразі в Україні проживає не менше півмільйона євреїв, для яких Україна — рідна земля, яку ми любимо. І мріємо про те, щоб життя в Україні було гідним і щасливим для всіх людей. Немає жодних суперечностей у тому, щоб бути євреєм і бути справжнім патріотом України", — зазначив Шмуель Камінецький.
Наприкінці зустрічі гості подарували Володимиру Зеленському ексклюзивне видання Тори.
Нагадаємо, раніше Зеленський зустрівся з муфтіями та мусульманськими релігійними діячами.
Як повідомляв УНН, 30 квітня новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з Предстоятелем Православної Церкви України митрополитом Епіфанієм.
Крім того Зеленський також мав зустрічі із патріархом Філаретом та главою УПЦ МП, митрополитом Онуфрієм.