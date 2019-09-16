Зеленский встретился с президентом Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В понедельник в 11:30 началась официальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента Словацкой Республики Зузаны Чапутовой, которая прибыла в Украину с официальным визитом, передает корреспондент УНН.
Так, встреча началась возле Мариинского дворца в Киеве, где в дальнейшем будут проходить переговоры двух президентов. По итогам Зеленский и Чапутова встретятся с журналистами.
Ни на сайте президента Украины, ни на сайте президента Словакии, предварительно ни были указаны темы переговоров лидеров стран.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе Зеленский провел встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, а также с лидером Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.