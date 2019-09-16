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Зеленський зустрівся з президентом Словаччини

Зеленський зустрівся з президентом Словаччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. У понеділок об 11:30 почалась офіційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента Словацької Республіки Зузани Чапутової, яка прибула до україни з офіційним візитом, передає кореспондент УНН.

Так, зустріч почалась біля Маріїнського палацу в Києві, де в подальшому проходитимуть переговори двох президентів. За підсумками Зеленський і Чапутова зустрінуться із журналістами.

Ні на сайті президента України, ані на сайті президента Словаччини, попередньо не були вказані теми переговорів лідерів країн.

Як повідомляв УНН, минулого тижна Зеленський провів зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, а також з лідеркою Естонської Республіки Керсті Кальюлайд.

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