Зеленський у жовтні відвідає Естонію з офіційним візитом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у жовтні відвідає Естонію з офіційним візитом. Про це він заявив сьогодні після зустрічі з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, передає кореспондент УНН.
"У нас дуже гарна динаміка політичного діалогу з Естонією. З травня цього року ми зустрілися з пані президентом вдруге. А наступного місяця я планую відвідати Таллінн із офіційним візитом", - сказав Зеленський.
За його словами, в ході цього візиту Україна зможе перейняти досвід Естонії в модернізації урядування, діджиталізації та кіберзахисті.
Нагадаємо, в уряді Естонії розгорілася суперечка через безвіз для України.