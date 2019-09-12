В уряді Естонії розгорілася суперечка через безвіз для України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Скасування безвізового режиму для громадян України неможливе і не в інтересах Естонії. Про це заявив міністр закордонних справ країни Урмас Рейнсалу у відповідь на ініціативу міністра внутрішніх справ Марта Хельме скасувати безвізовий режим для громадян України, передає УНН з посиланням на ERR.
"Одностороннє скасування безвізового режиму для громадян України Естонською Республікою не є ні розумним, ні юридично можливим. Окрім виконання Україною об'єктивних умов, це рішення було чітким політичним кроком Європейського Союзу, і відмова від нього жодним чином не відповідає нашим інтересам в підтримці інтеграції України в ЄС", - заявив Рейнсалу.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що міністр внутрішніх справ Март Хельме наказав розібратися, чи можна скасувати безвізовий режим для громадян України, які масово приїжджають в Естонію.