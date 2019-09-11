Эстонский министр хочет лишить граждан Украины без безвиза

“Лидеры EKRE заранее предполагали, что как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет „троянским конем“. Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда не столько украинцы, как русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикус. Этот миграционное давление с востока на нас очень сильное, и он продолжает усиливаться”, — цитируют Марта Хельме в сообщении.

Хельме считает, что полностью отменить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

Предъявить Рийгикогу соответствующие законодательные инициативы он намерен уже этой осенью.

“Даже президент России Владимир Путин не называл Украину троянским конем для Европы. Теперь это сделал член правительства Эстонии”, — прокомментировал заявление Хельме вице-председатель комиссии по иностранным делам Рийгикога Марко Михкельсон, а также отметил, что “от системы безвизовых отношений Эстония всегда больше выигрывает, чем теряет. Украина не является проблемой незаконной иммиграции. Не будем забывать, что Украина и за нас борется против российской агрессии. За последние 24 часа на фронте были ранены шесть украинских солдат”.

Сейчас граждане Украины имеют право въезда в Эстонию на основании действующего между ЕС и Украиной договора о визовой свободе.

Как писал УНН, президент Словении предложил Украине особый статус отношений с ЕС вместо полноценного членства.