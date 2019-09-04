Президент Словенії запропонував Україні особливий статус відносин з ЄС замість повноцінного членства
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент Словенії Борут Пахор запропонував наділити Україну і Туреччину спеціальним статусом відносин з Євросоюзом замість повноцінного членства в об’єднанні, пише УНН з посиланням на турецьке агентство Anadolu.
“Я б позначив різницю між західними Балканами і Туреччиною і Україною. Для України і Туреччини я б запропонував спеціальний статус і повноцінне членство для держав Західних Балкан”, — сказав словенський президент, виступаючи в ході стратегічного форуму в місті Блед.
Туреччина в 1963 році підписала угоду про асоціацію з ЄС (у той час — ЄЕС), а в 1987 подала заявку на членство в союзі. Однак переговори про вступ почалися тільки в 2005 році, причому неодноразово припинялися через розбіжності. Зараз відкриті 16 з 35 глав переговорного досьє. У березні 2016 року Брюссель активізував переговори в обмін на згоду Туреччини сприяти скороченню припливу мігрантів до Європи.
У 2014 році Україна і Євросоюз підписали Угоду про асоціацію, що замінило колишню Угоду про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами та Україною.
Євросоюз є для України важливим економічним партнером. У 2015 році на Євросоюз припало 34% українського експорту і 41% українського імпорту товарів. У лютому 2019 року Верховна рада юридично закріпила в Конституції України курс на вступ в НАТО і Євросоюз.
Як писав УНН, Польща є другим найбільшим торговельним партнером України у ЄС.