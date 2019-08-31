Польща є другим найбільшим торговельним партнером України у ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Польща є нашим другим найбільшим торговельним партнером України у ЄС, і торговельно-економічні зв’язки між країнами щороку зростають і зростатимуть у подальшому. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з польським колегою Анджеєм Дудою у Варшаві, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.
"Радує, що торговельно-економічні зв’язки між нашими країнами щороку зростають і зростатимуть у подальшому. Уже зараз Польща є нашим другим найбільшим торговельним партнером у ЄС. Але у потенціалу цієї співпраці немає меж. Тому очікуємо на активний діалог урядів наших країн у рамках Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. І дуже сподіваємося – я особисто сподіваюся, – що наступне засідання Комісії відбудеться вже найближчим часом. Ми про це говорили з Президентом Польщі", – сказав Президент.
Зеленський також зазначив, що під час зустрічі обговорювалися питання енергетичної безпеки.
Нагадаємо, Зеленський виступив за енергетичну співпрацю у трикутнику Польща-США-Україна.