Зеленський: Україна і Польща єдиним голосом говорять про неприйнятність "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Україна і Польща єдиним голосом говорять про неприйнятність російського проекту газопроводу "Північний потік-2" і виступають за енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна. Про це заявив Президент Володимир Зеленський після зустрічі з польським колегою Анджеею Дудою у Варшаві, передає УНН.
"Ми говоримо з Польщею єдиним голосом: "Північний потік 2" неприйнятний і несе в собі загрози, серед іншого і воєнного характеру, для всієї Європи. Ми одночасно виступаємо за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна", - вказав Президент у Twitter.
Також Зеленський подякував Польщі та польському народу за підтримку України.
"Дякую, що впевнено стоїте на захисті міжнародного права. Ми високо цінуємо принциповість та рішучість польської делегації в Раді Безпеки ООН, ЄС, НАТО та інших міжнародних організаціях у цих питаннях", - додав він.
Нагадаємо, Дуда захотів обговорити із Зеленським історичну політику.