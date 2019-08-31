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Дуда захотів обговорити із Зеленським історичну політику

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Темами зустрічі президентів Польщі Анджея Дуди та України Володимира Зеленського стануть політичні плани нового українського уряду, а також історична політика і питання ексгумації польських жертв в Україні. Про це УНН повідомили у пресслужбі канцелярії польського президента.

"У суботу з привітання президента Анджея Дуди розпочався офіційний візит до Польщі Президента України Володимира Зеленського. Темами двосторонніх переговорів стануть політичні плани нового українського уряду, а також історична політика і питання ексгумації польських жертв в Україні", - вказали у канцелярії.

Як зазначається, це перший офіційний візит до Польщі Володимира Зеленського як Президента України. Перша розмова політиків відбувся у червні в Брюсселі.

У неділю Президент України візьме участь в меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

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