Зеленський прибув до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом, передає УНН.
Так, наразі відбувається церемонія офіційного привітання Президента України президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.
Зеленський 31 серпня розпочинає свій дводенний офіційний візит до Республіки Польща. За даними ОПУ, візит відбудеться на запрошення польского президента Анджея Дуди.
Програмою візиту передбачена безпосередня зустріч з Главою Республіки Польща Анджеєм Дудою, прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалком сенату Станіславом Карчевським та представниками бізнесу.
“1 вересня Президент України візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, які братимуть у них участь”, — повідомили в ОПУ.
Зокрема, раніше повідомлялось, що представники урядів України, Польщі та США в суботу підпишуть у Варшаві “угоду про співпрацю з метою зміцнення регіональної безпеки поставок природного газу”.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повинен був відвідати Польщу з 1 по 2 вересня. Попри це, американський лідер скасував запланований візит в республіку через наближення на Сполучені Штати урагану. Під час цього візиту, американський президент мав зустрітись з Володимиром Зеленським.
Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta Ukrainy przez Prezydenta RP https://t.co/qRLSmzG7UL— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 31, 2019