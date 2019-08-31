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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 33765 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117606 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119594 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124366 просмотра

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6 марта, 07:39 • 127662 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152503 просмотра

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Зеленский прибыл в Польшу

Зеленский прибыл в Польшу

Киев  •  УНН

 • 14910 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом, передает УНН.

Так, в настоящее время проходит церемония официального приветствия Президента Украины президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Зеленский 31 августа начинает свой двухдневный официальный визит в Республику Польша. По данным ОПУ, визит состоится по приглашению польского президента Анджея Дуды.

Программой визита предусмотрена непосредственная встреча с Главой Республики Польша Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалом сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

"1 сентября Президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать в них участие", - сообщили в ОПУ.

В частности, ранее сообщалось, что представители правительств Украины, Польши и США в субботу подпишут в Варшаве "соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа".

Напомним, президент США Дональд Трамп должен был посетить Польшу с 1 по 2 сентября. Несмотря на это, американский лидер отменил запланированный визит в республику из-за приближения к Соединенным Штатам урагана. Во время этого визита, американский президент должен был встретиться с Владимиром Зеленским.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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