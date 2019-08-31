Зеленський зустрівся з Дудою у форматі тет-а-тет
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Варшаві розпочалася зустріч президентів України Володимира Зеленського та Польщі Анджея Дуди. Про це УНН повідомили у пресслужбі ОПУ.
"У Президентському палаці відбулася офіційна церемонія зустрічі Глави Української держави з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Після цього розпочалося спілкування Володимира Зеленського та Анджея Дуди у форматі тет-а-тет, потім заплановані переговори делегацій під головуванням президентів", - йдеться у повідомленні.
За результатами зустрічей відбудеться спільна пресконференція Володимира Зеленського та Анджея Дуди для представників українських, польських та іноземних ЗМІ.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі, де перебуватиме з дводенним офіційним візитом.