Зеленский встретился с Дудой в формате тет-а-тет

"В Президентском дворце состоялась официальная церемония встречи Главы Украинского государства с президентом Польши Анджеем Дудой. После этого началось общение Владимира Зеленского и Анджея Дуды в формате тет-а-тет, затем запланированы переговоры делегаций под председательством президентов", - говорится в сообщении.

По результатам встреч состоится совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и Анджея Дуды для представителей украинских, польских и иностранных СМИ.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где будет находиться с двухдневным официальным визитом.