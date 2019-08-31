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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 34753 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117765 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128492 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119735 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124466 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127709 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152535 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150927 просмотра

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Зеленский: Украина и Польша единым голосом говорят о неприемлемости "Северного потока-2"

Зеленский: Украина и Польша единым голосом говорят о неприемлемости "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 9174 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Украина и Польша единым голосом говорят о неприемлемости российского проекта газопровода "Северный поток-2" и выступают за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве, передает УНН.

"Мы говорим с Польшей единым голосом: "Северный поток 2" неприемлем и несет в себе угрозы, в том числе и военного характера, для всей Европы. Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина", - указал Президент в Twitter.

Также Зеленский поблагодарил Польшу и польский народ за поддержку Украины.

"Спасибо, что уверенно стоите на защите международного права. Мы высоко ценим принципиальность и решительность польской делегации в Совете Безопасности ООН, ЕС, НАТО и других международных организациях в этих вопросах", - добавил он.

Напомним, Дуда захотел обсудить с Зеленским историческую политику.

Украинские Национальные Новости

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