Зеленский: Украина и Польша единым голосом говорят о неприемлемости "Северного потока-2"

"Мы говорим с Польшей единым голосом: "Северный поток 2" неприемлем и несет в себе угрозы, в том числе и военного характера, для всей Европы. Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина", - указал Президент в Twitter.

Также Зеленский поблагодарил Польшу и польский народ за поддержку Украины.

"Спасибо, что уверенно стоите на защите международного права. Мы высоко ценим принципиальность и решительность польской делегации в Совете Безопасности ООН, ЕС, НАТО и других международных организациях в этих вопросах", - добавил он.

Напомним, Дуда захотел обсудить с Зеленским историческую политику.