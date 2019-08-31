Зеленський виступив за енергетичну співпрацю у трикутнику Польща-США-Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що виступає за енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна. Про це він повідомив під час спільної з польським колегою Анджеєм Дудою пресконференції у Варшаві, передає кореспондент УНН.
"Ми також приділили увагу питанню енергетичної безпеки, і тут ми говоримо з Польщею єдиним голосом: "Північний потік 2" є неприйнятним і несе в собі загрози для всієї Європи. Ми одночасно виступаємо за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також, енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна", - сказав Зеленський.
За його словами, Україна зацікавлена стати активним учасником регіональних проектів та ініціатив Польської держави, наприклад, таких як "Тримор'я".
"Уже зараз ми співпрацюємо у рамках будівництва транс'європейської магістралі Via Carpatia, ми також обговорили амбітний для нас проект водного шляху Е-40", - додав Президент.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом.