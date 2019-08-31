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Зеленський виступив за енергетичну співпрацю у трикутнику Польща-США-Україна

Зеленський виступив за енергетичну співпрацю у трикутнику Польща-США-Україна

Київ • УНН

 • 11359 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що виступає за енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна. Про це він повідомив під час спільної з польським колегою Анджеєм Дудою пресконференції у Варшаві, передає кореспондент УНН.

"Ми також приділили увагу питанню енергетичної безпеки, і тут ми говоримо з Польщею єдиним голосом: "Північний потік 2" є неприйнятним і несе в собі загрози для всієї Європи. Ми одночасно виступаємо за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також, енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна зацікавлена стати активним учасником регіональних проектів та ініціатив Польської держави, наприклад, таких як "Тримор'я".

"Уже зараз ми співпрацюємо у рамках будівництва транс'європейської магістралі Via Carpatia, ми також обговорили амбітний для нас проект водного шляху Е-40", - додав Президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом.

Українські Національні Новини

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