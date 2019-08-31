Зеленский выступил за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина

"Мы также уделили внимание вопросу энергетической безопасности, и здесь мы говорим с Польшей единым голосом: "Северный поток 2" является неприемлемым и несет в себе угрозы для всей Европы. Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина заинтересована стать активным участником региональных проектов и инициатив Польского государства, например, таких как "Триморье".

"Уже сейчас мы сотрудничаем в рамках строительства трансъевропейской магистрали Via Carpatia, мы также обсудили амбициозный для нас проект водного пути Е-40", - добавил Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом.