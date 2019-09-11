Естонський міністр хоче позбавити громадян України безвізу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Міністр внутрішніх справ Март Хельме наказав розібратись, чи можна скасувати безвізовий режим для громадян України, які масово приїжджають до Естонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.

“Лідери EKRE заздалегідь припускали, що як тільки Україна отримає безвізовий режим з ЄС, вона стане „троянським конем“. Троянським конем зокрема і для Росії, тому що ті, хто приїжджають сюди, не стільки українці, як росіяни зі сходу України, зросійщені українці або просто гомо-совєтікуси. Цей міграційний тиск зі сходу на нас дуже сильний, і він продовжує посилюватися”, — цитують Марта Хельме у повідомленні.

Хельме вважає, що повністю скасувати міграцію не вийде, але Естонія повинна мати можливість вирішувати, кого, в якій кількості, на який термін і на яких умовах впускати.

Пред’явити Рійгікогу відповідні законодавчі ініціативи він має намір вже цієї осені.

“Навіть президент Росії Володимир Путін не називав Україну троянським конем для Європи. Тепер це зробив член уряду Естонії”, — прокоментував заяву Хельме віце-голова комісії із закордонних справ Рійгікогу Марко Міхкельсон, а також зазначив, що “від системи безвізових відносин Естонія завжди більше виграє, ніж втрачає. Україна не є проблемою незаконної імміграції. Не будемо забувати, що Україна і за нас бореться проти російської агресії. За останні 24 години на фронті було поранено шістьох українських солдат”.

Зараз громадяни України мають право в’їзду в Естонію на підставі чинного між ЄС і Україною договору про візову свободу.

Як писав УНН, президент Словенії запропонував Україні особливий статус відносин з ЄС замість повноцінного членства.

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