В правительстве Эстонии разгорелся спор из-за безвиза для Украины

"Односторонняя отмена безвизового режима для граждан Украины Эстонской Республикой не является ни разумной, ни юридически возможной. Помимо выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Европейского союза, и отказ от него никоим образом не соответствует нашим интересам в поддержке интеграции Украины в ЕС", - заявил Рейнсалу.

Напомним, накануне стало известно, что министр внутренних дел Март Хельме приказал разобраться, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают в Эстонию.