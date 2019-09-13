Зеленский в октябре посетит Эстонию с официальным визитом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в октябре посетит Эстонию с официальным визитом. Об этом он заявил сегодня после встречи с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, передает корреспондент УНН.
"У нас очень хорошая динамика политического диалога с Эстонией. С мая этого года мы встретились с госпожой президентом во второй раз. А в следующем месяце я планирую посетить Таллин с официальным визитом", - сказал Зеленский.
По его словам, в ходе этого визита Украина сможет перенять опыт Эстонии в модернизации управления, диджитализации и киберзащиты.
Напомним, в правительстве Эстонии разгорелся спор из-за безвиза для Украины.