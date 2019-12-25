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Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета и назначил Арахамию его секретарем

Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета и назначил Арахамию его секретарем

Киев  •  УНН

 • 16610 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателя фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давида Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета. Об этом говорится в указе президента № 950 от 24 декабря, передает УНН.

“Утвердить в персональном составе Национального инвестиционного совета следующих лиц: Арахамия Давид Георгиевич — народный депутат Украины, председатель фракции политической партии „Слуга народа“ секретарь Совета (по согласованию)”, — говорится в указе.

Также президент ввел в состав совета министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Советником секретаря (по согласию) предназначен Бесик Сихарулидзе.

В персональный состав инвестсовета также вошли премьер-министр Украины Алексей Гончарук, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовкла, министр юстиции Денис Малюська, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, а также президент и гендиректор компании “POSCO International Corp.” (Республика Корея) Ким Янг-Санг (по согласию).

Также Зеленский вывел из состава Нацинвестсовета экс-премьера Владимира Гройсмана, экс-вице-премьера Степана Кубива, экс-министра юстиции Павла Петренко и министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Зеленский освободил двух губернаторов.

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