Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради та призначив Арахамію її секретарем
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив голову фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради. Про це йдеться в указі президента № 950 від 24 грудня, передає УНН.
“Затвердити у персональному складі Національної інвестиційної ради таких осіб: Арахамія Давид Георгійович — народний депутат України, голова фракції політичної партії „Слуга народу“ секретар Ради (за згодою)”, — йдеться в указі.
Також президент ввів до складу ради міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля, голову Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Радником секретаря (за згодою) призначений Бесик Сіхарулідзе.
До персонального складу інвестради також увійшли прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовкла, міністр юстиції Денис Малюська, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, а також президент і гендиректор компанії “POSCO International Corp.” (Республіка Корея) Кім Янг-Санг (за згодою).
Також Зеленський вивів зі складу Націнвестсовета екс-прем’єра Володимира Гройсмана, екс-віце-прем’єра Степана Кубіва, екс-міністра юстиції Павла Петренка і міністра закордонних справ Вадима Пристайко.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, Зеленський звільнив двох голів облдержадміністрацій.