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Зеленський звільнив двох голів облдержадміністрацій

Зеленський звільнив двох голів облдержадміністрацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив голів Львівської та Закарпатської обласної державної адміністрації, які не показали результатів. Це сталося на засіданні Ради розвитку регіонів та громад за участі Президента, передає кореспондент УНН.

"Ми говорили про те, що ми будемо оцінювати в кінці цього року роботу кожного. Я ще раз хочу подякувати всім. Подякувати двом головам обласної державної адміністрації. Я прийняв рішення їх звільнити. Не через те, що вони якісь люди недосвідчені чи не чисті на руку, а через те, що у цих двох областях ми не побачили жодного результату. Тому я хочу подякувати голові Закарпатської обласної державної адміністрації Ігорю Бондаренку, я просто його не бачу тут. І голові Львівської обласної державної адміністрації Маркіяну Мальському", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що саме за результатами роботи влада може оцінювати роботу кожного.

"Ми знаємо, яка складна ситуація з кадровою політикою в нашій країні. Маленькі заробітні плати у багатьох чиновників на місцевому рівні, у голів обласних державних адміністрацій. Коли ми вас обирали, ми розуміли, що це складна ситуація, це виклик. При цьому, я розумію, що хтось чотири місяці попрацював, хтось три місяці, хтось тільки увійшов в роботу. Але ми говорили про те, що ми будемо дивитись на вас. Ми розуміємо, що ніхто з вас не бере хабарів. Це дуже важливий момент. А іще, окрім цього, треба якісь конкретні результати", - додав Зеленський.

Додамо, наразі на сайті Президента немає указів про такі кадрові рішення.

Нагадаємо, Президент Зеленський призначив головою Львівської ОДА Маркіяна Мальського у липні, як і голову Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка.

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