Зеленский уволил двух глав облгосадминистраций

"Мы говорили о том, что мы будем оценивать в конце этого года работу каждого. Я еще раз хочу поблагодарить всех. Поблагодарить двух глав областной государственной администрации. Я принял решение их уволить. Не потому, что они какие-то люди неопытные или не чисты на руку, а потому, что в этих двух областях мы не увидели ни одного результата. Поэтому я хочу поблагодарить председателя Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко, я просто его не вижу здесь. И председателю Львовской областной государственной администрации Маркияну Мальскому", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что именно по результатам работы власти могут оценивать работу каждого.

"Мы знаем, какая сложная ситуация с кадровой политикой в нашей стране. Маленькие заработные платы у многих чиновников на местном уровне, у председателей областных государственных администраций. Когда мы вас выбирали, мы понимали, что это сложная ситуация, это вызов. При этом, я понимаю, что кто-то четыре месяца поработал, кто-то три месяца, кто-то только вошел в работу. Но мы говорили о том, что мы будем смотреть на вас. Мы понимаем, что никто из вас не берет взяток. Это очень важный момент. А еще, кроме этого, надо какие-то конкретные результаты", - добавил Зеленский.

Добавим, сейчас на сайте Президента нет указов о таких кадровых решениях.

Напомним, Президент Зеленский назначил председателем Львовской ОГА Маркияна Мальского в июле, как и председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.