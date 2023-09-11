Зеленский заявил, что "эмоционально готов" к длительной войне с россией

ukru
15:57 • 26046 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 63574 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 85711 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 68380 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 70778 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 106628 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129234 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 162710 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 194209 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137100 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 марта, 08:29 • 28452 просмотра
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 23923 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 102715 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 86472 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 69197 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 162712 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 194211 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 137332 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 144084 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 180814 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 16720 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 69197 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118014 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153975 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160973 просмотра
Актуальное
Зеленский заявил, что "эмоционально готов" к длительной войне с россией

Зеленский заявил, что "эмоционально готов" к длительной войне с россией

Киев • УНН

 • 1024930 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist заявил, что он и его команда должны быть готовы к длительной войне с россией. В то же время глава государства подчеркнул, что война будет продолжаться до тех пор, пока страна-агрессор не покинет территорию Украины, передает УНН.

Цитата

"Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к длительной войне, и эмоционально я готов", - заявил Зеленский.

Детали

Он отметил, что несмотря на то, что Запад продолжает заявлять, что будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", среди некоторых партнеров заметны "изменения настроения": "У меня есть такая интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза, когда они говорят: "Мы всегда будем с вами". Но я вижу, что его или ее нет здесь, не с нами".

Зеленский добавил, что некоторые страны-партнеры могут воспринимать последнюю ситуацию на поле боя как повод заставить Украину к переговорам с россией, однако "это плохой момент", поскольку российский диктатор владимир путин "видит то же самое". Президент предостерег, что победа Киева "не придет завтра или послезавтра".

"Но это не какая-то фантастическая мечта. Украина заслуживает победы, и Запад должен ее поддержать. Российская армия теряет много людей и передислоцирует свои резервы, чтобы остановить украинское продвижение. Это означает, что они проигрывают", - цитирует главу государства The Economist.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский ответил на критику о медленном наступлении: "Пока мы разговариваем о контрнаступлении, много оружия еще в пути"

Зеленский категорически отверг компромисс с путиным, подчеркнув, что война будет продолжаться, пока россия будет на территории Украины. По его словам, любое соглашение со страной-агрессором не будет постоянным, поскольку президент россии "имеет привычку создавать замороженные конфликты", его цель - "восстановить советский Союз".

"Те, кто хочет поговорить с человеком в Кремле, обманывают себя, подобно западным лидерам, подписавшим соглашение с Адольфом Гитлером в Мюнхене в 1938 году только для того, чтобы наблюдать, как он вторгается в Чехословакию. Ошибка не в дипломатии. Ошибка – дипломатия с путиным. Он договаривается только сам с собой", – сказал президент.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы